AKP'li belediyeden Kızılay Şube Başkanı'na milyonluk eşofman ihalesi

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği eşofman takımı alımı ihalesi, Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı’ya verildi. Balcı, 2002 yılında AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İstanbul’da AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, 13 Mart 2023 tarihinde “Eşofman takımı alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye yalnızca 2 firma davet edildi. 10 bin TL daha düşük teklifte bulunan Ender Elektronik Gıda İnşaat Tekstil Kırtasiye Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ihaleyi kazanan taraf oldu.

TAM 1 MİLYON 390 BİN LİRALIK SÖZLEŞME İMZALANDI

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, sonuç ilanı 19 Nisan 2023 tarihinde açıklanan ihale kapsamında, belediye ile şirket arasında tam 1 milyon 390 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Belediyenin kaç adet eşofman takımı alacağına dair detayların olduğu teknik şartname ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi kazanan şirketin başında Ayhan Balcı bulunuyor. Balcı, daha önce de başta Zeytinburnu Belediyesi olmak üzere çok sayıda AKP’li belediyeden aldığı “Ballı ihaleler” ile kamuoyunda gündeme gelmişti.

Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı olan Ayhan Balcı, Maraş merkezli meydana gelen depremlerin olduğu 6 Şubat günü de saat 10.30’da Bahçelievler Belediyesi’nde düzenlenen temizlik malzemeleri alımı ihalesine katılarak tepkileri üzerine çekmişti.

Balcı’nın sahibi olduğu Ender Elektronik ve Balcıoğlu Gıda isimli şirketlerin aldığı ihalelerin toplam sayısı 101’i bulurken, bu ihaleler kapsamında attığı sözleşmelerin toplam bedeli de 90 milyon TL’yi aştı. Balcı’nın en çok ihale aldığı kamu kurumlarının başında ise Zeytinburnu Belediyesi yer alıyor.

AYHAN BALCI KİMDİR?

2002 yılında AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı’nda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlayan Balcı, 2011 yılına dek ilçe teşkilatındaki görevlerini sürdürdü.

15 Ocak 2011 tarihinde ilçe teşkilatındaki görevlerinden istifa eden Balcı, AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu ancak listelerde yer alamadı.

Balcı, 2016 yılından bu yana ise Kızılay Zeytinburnu Şube Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem