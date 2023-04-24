Vali elektrik olmayan çadıra priz dağıttı

Malatya'da Şeker Fabrikası'nın arazisinde çadırlarda elektrik olmadığından yakınan depremzede kadın ise elindeki prizi göstererek, "Valimiz geldi, bize priz dağıttı" dedi.

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Vali elektrik olmayan çadıra priz dağıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da Şeker Fabrikası'nın arazisinde kurulan çadırkentlerde kalan yurttaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Malatya'da Şeker Fabrikası'nın arazisinde çadırlarda elektrik olmadığından yakınan depremzede yurttaşlar Ağbaba'ya “Sadece iki çadırda elektrik var. Gidip oradan telefonlarımızı şarj ediyoruz. Ramazan oldu, sahur oldu sadece telefon ışığında yemek yedik. Öğrenciyiz, nasıl ders çalışacağız? Mum ışığına mı dönelim. Hangi çağda yaşıyoruz ki biz” diye dert yandı.

"FİŞ YOK, PRİZ YOK, ELEKTRİK YOK"

Bir depremzede kadın ise elindeki prizi göstererek, “Valimiz geldi bunu dağıttı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Fiş yok, priz yok, elektrik yok" diye konuştu. Ağbaba, yetkililerle görüşeceği sözünü verdi.

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