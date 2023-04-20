Sosyal medyanın gündeminde: Muhammed Yakut kimdir?

Türkiye siyasetine dair iddiaları ile gündeme gelen Muhammed Yakut’un, 5 video çektiği YouTube hesabı kapatıldı. Ancak başka bir hesaptan paylaşım yapmaya başlayan Yakut, Almanya’nın Giessen kentinde olduğunu açıkladı.

Yakut videosunda ayrıca Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu söyledi.

MUHAMMED YAKUT'UN 4 AÇIK DOSYASI BULUNUYOR?

Video paylaştıktan sonra İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 15.04.2023 tarihinde verilen karara istinaden “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından aranma kayıtlarının bulunan Yakut’un hala 4 dosyasının açık olduğu belirtiliyor.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Sosyal medyada “Diyarbakırlı Sedat Peker” benzetmesi yapılan Muhammed Yakut'un Diyarbakırlı olduğu daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı belirtiliyor. Ayrıca kendisi de eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu söyledi. Videolarında da yanında Diyarbakırspor forması bulunduruyor.

MUHAMMED YAKUT'UN SEDAT PEKER İLE İLİŞKİSİ NEDİR?

Muhammed Yakut'un iddiaları sonrası Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, katıldığı KRT TV canlı yayınında, "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt verdi.

Barkın, "Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim. Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem