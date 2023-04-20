'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan 'AKP' plakalı araca özel etiket

Artan hayat pahalılığına yaptığı görsellerle dikkat çektiği için gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun, bu defa da sosyal medyada gündem olan 'AKP' plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen araca özel etiket hazırladı.

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İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da plakasında 'AKP' yazan ve taksiciyi 'tehdit eden' video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda taksici, sürücüyü ‘çakar takarak yol kesmek’le suçlarken sürücünün de sürekli birilerini aradığı görülüyor.

MAHİR AKKOYUN'DAN 'AKP' PLAKALI ARAÇ TASARIMI

Söz konusu görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinden sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun’dan yeni tasarım geldi.

Tasarımında 'Sen devlet misin, yavşak' ifadelerini kullanan Mahir Akkoyun'un tasarımı şöyle:

Erkan Baş'tan 'AKP' plakalı araç tepkisi: Bu düzen yıkılacak!Erkan Baş'tan 'AKP' plakalı araç tepkisi: Bu düzen yıkılacak!Siyaset
Tepki yağdı: AKP plakalı çakarlı araçla trafikte terör estirdiTepki yağdı: AKP plakalı çakarlı araçla trafikte terör estirdiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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