'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan 'AKP' plakalı araca özel etiket

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da plakasında 'AKP' yazan ve taksiciyi 'tehdit eden' video sosyal medyada gündem oldu.

Videoda taksici, sürücüyü ‘çakar takarak yol kesmek’le suçlarken sürücünün de sürekli birilerini aradığı görülüyor.

MAHİR AKKOYUN'DAN 'AKP' PLAKALI ARAÇ TASARIMI

Söz konusu görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinden sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun’dan yeni tasarım geldi.

Tasarımında 'Sen devlet misin, yavşak' ifadelerini kullanan Mahir Akkoyun'un tasarımı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem