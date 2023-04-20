'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan 'AKP' plakalı araca özel etiket
Artan hayat pahalılığına yaptığı görsellerle dikkat çektiği için gözaltına alınan tasarımcı Mahir Akkoyun, bu defa da sosyal medyada gündem olan 'AKP' plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen araca özel etiket hazırladı.
><
İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da plakasında 'AKP' yazan ve taksiciyi 'tehdit eden' video sosyal medyada gündem oldu.
Videoda taksici, sürücüyü ‘çakar takarak yol kesmek’le suçlarken sürücünün de sürekli birilerini aradığı görülüyor.
MAHİR AKKOYUN'DAN 'AKP' PLAKALI ARAÇ TASARIMI
Söz konusu görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinden sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun’dan yeni tasarım geldi.
Tasarımında 'Sen devlet misin, yavşak' ifadelerini kullanan Mahir Akkoyun'un tasarımı şöyle:
'Sen devlet misin yavşak' pic.twitter.com/vikPjZDUte— mahirgra (@mahirgra) April 20, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: