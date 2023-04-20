Tekirdağ'ın çocuk nüfusu ve Türkiye sıralaması belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılından itibaren özel günlerde günün önemine atfen haber bülteni yayımlamaya başlamıştı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çerçevesinde çocuk nüfusa özel olarak bülten hazırlandı. Tekirdağ yüzde 24,9 ile çocuk nüfus oranı en düşük 48. il oldu.

Çocuk nüfus (0-17 yaş grubu) 2022 yılında Türkiye’de 22 milyon 578 bin 378 kişi olarak açıklanırken çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,5 oldu. Tekirdağ’da ise çocuk nüfus 284 bin 975 kişi olarak açıklandı.

EN ÇOK ÇOCUK NÜFUS ŞANLIURFA'DA

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 44,9 ile Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa’yı yüzde 41,4 ile Şırnak ve yüzde 39,3 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, yüzde 16,9 ile Tunceli oldu. Tunceli’yi yüzde 17,7 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli izledi.

Kaynak: Gerçek Gündem