Denizli'de hasadı başladı, fiyatı çakıldı: Tarlada kilosu 20 TL!

Denizli'de çilek hasadı başladı. Kendine has aroması, rengiyle bilinen ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinin başında gelen çilek fiyatları çakılırken, tarlada kilosu 20 TL'den alıcı bulmaya başladı.

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Denizli'de hasadı başladı, fiyatı çakıldı: Tarlada kilosu 20 TL!

Denizli'de kendine has aroması ve rengiyle bilinen 'Buldan' bölgesine ait organik çilek hasadı başladı.

Hasadın başlamasıyla birlikte üreticiler, sezon başında kilogramını 30 TL'den tarlasından sattıkları çileğin fiyatının 20 TL'ye düşürülmesine tepki gösterdi.

"İSTEDİĞİ FİYATI SÖYLÜYOR"

Buldan da çilek hasadının mayıs ayının ilk haftalarında başladığını, o dönem pazarlarda kilogramı 80-100 TL’den satılan çileği tarlada tüccara kilogramı 30 TL’den verdiklerini hatırlatan çilek üreticisi Hüseyin Yangöz, "Bölgemizde çilek hasadına mayıs ayının ilk haftasında başladık. Çilek fiyatına o zaman 30 lira dediler. O dönemde pazarlarda 80-100 liradan satılan çileği bizden 30 liradan almaya başladılar. Mayıs ayının sonuna gelirken şu anda çileğin toptan fiyatı 20-25 lira. Komisyoncu geliyor elindeki çilekte erginlik olgunluk varsa istediği fiyatı söylüyor. Belirli bir fiyat uygulaması yok. Üretici de ürettiği malı satmak zorunda olduğu için tek kelime konuşmadan malını vermek zorunda kalıyor" dedi.

Denizli'de hasadı başladı, fiyatı çakıldı: Tarlada kilosu 20 TL! - Resim : 1

ÇİLEK

Çilek, hoş kokusu ve parlak rengiyle bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinin başında gelir.

Çilek, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif gibi besin maddeleri bakımından iyi bir kaynaktır. Ayrıca antioksidanlar bakımından da zengindirler, bu da onları kalp hastalığı ve kanser gibi kronik hastalıklara karşı korumaya yardımcı olabilir.

Çileğin faydaları:

- C vitamini kaynağıdır: Çilek, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olan C vitamini açısından zengin bir meyvedir,

- Antioksidanlar bakımından zengindir: Çilek, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir,

- Lif bakımından zengindir: Çilek, sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olan lif bakımından zengin bir meyvedir,

- Potasyum kaynağıdır: Çilek, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan potasyum açısından zengin bir meyvedir,

- Manganez kaynağıdır: Çilek, kemiklerin ve dişlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olan manganez açısından zengin bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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