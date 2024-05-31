Mehmet Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Politikalarımızla ekonomi sürdürülebilir büyümeye ilerliyor” dedi.

Mehmet Şimşek'ten büyüme yorumu: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolar ulaştı.

Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor.

Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz.

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona katkı sağlayacak.

Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüTürkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüEkonomi

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı
Tıkalı mutfak giderini açmanın yolu. Kimyasal kullanmadan 1 dakikada açılıyor Tıkalı mutfak giderini açmanın yolu. Kimyasal kullanmadan 1 dakikada açılıyor
NOW TV'de beklenmedik vedalar. Apar topar 2 isim kadrodan ayrıldı NOW TV'de beklenmedik vedalar. Apar topar 2 isim kadrodan ayrıldı
Borsa güne iyi başladı Borsa güne iyi başladı
Erdoğan imzaladı: Enerjide acele kamulaştırma kararları Enerjide acele kamulaştırma kararları
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
MHP'li Yönter'den Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki: Yine hakaret etti Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki
Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek
Bir ili karıştıran ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün" Bir ili karıştıran ilan: Yazılanlar şaşkına çevirdi
Hava sıcaklığı 39 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 39 dereceyi görecek!