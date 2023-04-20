Konya’da 118 kişi gözaltına alındı

Konya’da polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı çıkarılan ve toplamda 566 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 şahsı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Konya’da 118 kişi gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; kasten yaralama, yağma, hırsızlık, gasp gibi çeşitli suçlardan aranması olan 118 şahsı yakalamak için harekete geçti.

1 hafta süren çalışmaların ardından polis ekipleri gizlendikleri adreslerde tespit edilen şahısları düzenlenen operasyonlarla yakaladı.

TOPLAMDA 566 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Tatlıcak Mahallesi’nde kendisini polis olarak tanıtıp insanların değerli eşyalarını gasp eden ve 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Horasan (39) düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Kasten öldürme, silahla yağma, hırsızlık, kasten yaralama, suç örgütü kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve daha birçok suçtan aranan kesinleşmiş toplamda 566 yıl hapis cezası ve yakalama emri bulunan 118 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 118 şahıstan 67’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51 şahsın ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz Star TV'den Yalı Çapkını kararı! Seyircileri üzen gelişme.. İzleyemeyeceksiniz
Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış.. Tek bir çatal bile alsanız lezzetten bayıltıyor! Çıtır çıtır tel kadayıf tatlısının sırrıymış..
Boğaziçi Üniversitesi mezunları, bakanlığa karşı açtığı davayı kazandı! Boğaziçi Üniversitesi mezunları, bakanlığa karşı açtığı davayı kazandı!
Namaz saatleri belli oldu: İşte il il bayram namazı saatleri Namaz saatleri belli oldu: İşte il il bayram namazı saatleri
ÇOK OKUNANLAR
Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu? Herkesin merak ettiği şehirde son anket: Mustafa Sarıgül vekil olabiliyor mu?
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek açıkladı: Desteklerini çekiyorlar
Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat Anayasa Mahkemesi kararını verdi: 0530 ile 0539 arasındaki numara sahipleri dikkat
Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor! Saray'dan seçim tahmini: Anketler AKP'yi yalanlıyor!
Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı