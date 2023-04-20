Boğaziçi Üniversitesi mezunları, bakanlığa karşı açtığı davayı kazandı!

Kararın iptaline yönelik davayı yürüten Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), kararla ilgili açtığı davayı kazandı.

Mahkeme kararı, bölgenin yapılaşmaya açılmasının önüne geçti.

MAHKEME KARARIN BİLİMSEL BİR DAYANAĞININ OLMADIĞINI DEĞERLENDİRDİ

Kararla ilgili bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme “davaya konu alanın ekolojik ve fizyografik yapısı itibariyle iki farklı sit derecelendirmesi ile birbirinden ayrı tutulmasının bilimsel bir dayanağının olmadığını, ekolojik bütünlük olarak uygunluk bulunmadığını, yerleşke alanının tarihi kimliği dikkate alındığında, tarihi ve dönem içinde yapılmış yapılarla alanın bütün olarak korunması gerektiği” ve “sit statü tanımlamasına ilişkin alınan kararın hem kampüs bütünlüğünü hem de Boğaziçi sisteminin doğal bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği”ni belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararında hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal SİT alanında bulunan üniversite ve yakın çevresinin bir bölümünü “nitelikli koruma alanı”, bir bölümünü de “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürmüştü.

Karar, Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin yapılaşmasının önünü açabileceği için eleştirilmiş ve kararın iptaline dair Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.

Mahkemece atanan bilirkişi heyeti; alanca yer alan şehitlik için öncellikle envanter çalışması yapılması gerektiği, bölgenin ekolojik ve fizyografik yapısı itibariyle ayrı SİT derecelerine tabi olamayacağı, Boğaziçi Kanunu’na tabi alanlarda yönetmelikle statü değişikliği yapılamayacağı tespitlerinde bulundu.

1863 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Yerleşkesi; barındırdığı canlı türleri, mimari yapıları ve tarihi dokusu bağlamında İstanbul ve Boğaziçi tarihi ve doğal yaşamı açısından önem arz ediyor. Mahkeme kararı ise, tüm Boğaziçi öngörünüm bölgesi için Boğaziçi Kanunu ile getirilen koruma statüsünün, yönetmelik ile değiştirilemeyeceğini tespit ederek, tüm Boğaziçi Öngörünüm bölgesinin birinci derece SİT alanı statüsü açısından emsal niteliğinde.