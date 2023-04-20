Tepki yağdı: AKP plakalı çakarlı araçla trafikte terör estirdi

İstanbul'da ‘34 AKP 13’ plakalı ve çakarlı aracın şoförünün kendisine yol vermeyen taksiciyi aracından indirerek tehdit ettiği iddia edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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İstanbul'da "AKP" plakalı çakarlı bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği taksiciyle tartıştı. Taksici, AKP plakalı ve çakarlı aracı kullanan şahısa "Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın" diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İddiaya göre, İstanbul'da AKP plakalı bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği bir taksiciyle yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında AKP plakalı araç sürücüsü, taksiciyi araçtan indirerek tehdit etti. Bu hareket üzerine taksici, "Sen devlet misin? Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz hem çakar takıyor, gelip yol kesiyor. Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Plakasını da görün" diyerek araçtan inen şahsa tepki gösterdi.

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