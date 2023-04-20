Firmadan açıklama geldi: Kılıçdaroğlu Sahibinden'e ilan verdi mi?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sahibinden.com'da yer alan araç ilanlarına reklam verdiği iddia edildi. İddia, firma tarafından yalanlandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu iddia edilen reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 21 Şubat'ta erişime engellenen Ekşi Sözlük'e de 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı vermişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, TikTok'tan yayınladığı videoda gençlere, "Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım" vaadinde bulunmuştu.

SAHİBİNDEN.COM, REKLAM İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medyada ve medya organlarında yer alan haberler sonrasında sahibinden.com, söz konusu reklamla ilgili iddiaları yalanladı.

sahibinden.com tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2000 yılında kurulduğumuz günden bu yana, reklam yayın ilkelerimiz uyarınca siyasi içerikli reklamlar almamakta ve yayınlamamaktayız. Bugün içinde bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, platformumuzda yayınlanmış gibi gösterilen reklam haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız haber ile ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak üzere, gördüğümüz lüzum gereği kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."