MHP'de cinsel saldırı skandalı: 'Kadınlığının hakkını ver, bana hiçbir şey olmaz'

Kocaeli MHP Dilovası İlçe Başkanlığı’nda “cinsel saldırı” skandalı yaşandı. MHP İlçe Başkanlığı’nda çalışan K.A. isimli kadın, kısa bir süre önce görevinden istifa eden İlçe Başkanı Ali Demiray’dan, kendisine “cinsel saldırıda” bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre K.A., 30 Mart tarihinde Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek MHP İlçe Başkanı Ali Demiray’dan şikâyetçi olup ifade verdi.

K.A. isimli kadın ifadesinde, “Eşimden boşandım ve çocuğumla ayrı yaşamaya başladım. Çocuğum olduğu için çalışamadım ailemin de durumu iyi olmadığı için bana yardım edemediler. MHP binasının oradan geçerken aklıma yardım istemek geldi. MHP bana yardımda bulunmaya başladı. Numaram MHP İlçe Başkanlığı’nda vardı. Kasım 2022’de MHP Dilovası İlçe Başkanı beni partiye çağırdı. ‘MHP parti binasında çalışır mısın?’ dedi. Ben de çalışmam gerektiği için kabul ettim” dedi. K.A. çalışmaya başladıktan bir süre sonra da MHP’li Demiray’ın sözlü ve fiziki cinsel cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı.

K.A. ifadesinde “Parti binasında Ali Demiray bana ‘kadınlığının hakkını ver. Senin de ihtiyacın olur bazı şeylere. Kafanı dağıtmak istersen beni ara. Güzelsin benim hoşuma gidiyorsun. Fiziğin de güzel…’ dedi” ifadelerini kullandı. İfadesinde MHP’li Demiray’ın farklı zamanlarda fiziksel cinsel saldırısını sürdürdüğünü anlatan K.A. BirGün’e yaptığı açıklamada ise “Demiray, ‘bana bir şey olmaz. Ben her türlü yırtarım’ dedi. MHP İl Başkanı ile konuştum ‘gereken neyse yapılacak’ dedi ama bir şey yapılmadı. Psikolojim bozuldu. Günlerdir evden çıkamıyorum. Çalışmadığım için kiramı ödeyemiyorum, geçinemiyorum” dedi.

SAĞLIK SORUNLARI GEREKÇESİYLE İSTİFA ETTİ

MHP’li Ali Demiray ise “Ben şey yaptım, geri çekecek şikâyetini. Bana şantaj yapıyorlar. Emniyet’e bilgi vereceğim” diye açıklama yaptı. Öte yandan Demiray, K.A.’nın şikâyetinden sadece bir gün sonra, 31 Mart tarihinde “Sağlık sebeplerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Dilovası İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Teşkilatlarımın ve liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin her daim emrindeyim” diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.