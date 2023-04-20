Canlı yayında son oy oranını açıkladı: 'Anketlere göre İnce'den kopan oylar bana geliyor'

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Habertürk TV'de Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. Seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğan'ın açıklamaları şöyle:

"Halk arasında giderek artan bir ilgi olduğunu görüyorum. Şu an 7-9 oranında oy oranımız var. Son düzlüğe girdiğimizde ipi göğüslemek istiyoruz. Kademeli bir artışı öngördük. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Medya Muharrem Bey'i tüketti. Medya hızlı girdi Muharrem Bey meselesinde. Sayın İnce'nin medyada birtakım şeyler oldu. Fatih Altaylı programında düşüş yaşadı, Babala TV'de öğrencilerle girdiği diyalog. Sakinliği bıraktığınız anda karşınızda iki kitle var. Cumhur ve Millet İttifakı. Sizin açığınızı arayan ciddi sosyal medya bloğu var.

"BU KİTLENİN ADAYI YOKTU"

Biz birinin ölünü bölmüyoruz; bize ait orana sahip çıkıyoruz. Muharrem Bey CHP Genel Başkan adayıydı. En son CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Oy kitlesinin ana eksenini CHP seçmeni oluşturuyor. CHP'nin adayı var. Sayın Erdoğan da siyasal İslam ve muhafazakar kitlenin adayı. Türkiye'nin siyasal yelpazesi içinde Türk milliyetçileri, Atatürkçüler gerçeği var. Bu kitlenin adayı yoktu. Türk milliyetçileri ne milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a ne de demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçen diye Kılıçdaroğlu'na evet demez. Türk milliyetçileri ne domuz bağı ne Kandil Dağı der.

"AMACIMIZ SON HAFTADA YÜZDE 30'U AŞIP İKİNCİ TURA KALMAK"

Bizim Atatürk ve Türk miliyetçileri adayı olarak çıkmamız tabanı konsolide etti. Şimdi amacımız ikinci halkayı konsolide etmek. Son haftada yüzde 30'u aşıp ikinci tura kalmak. ATA İttifakı durduğu yerde başka ittifaktan gelmesi nezaketsizlik olurdu. Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın İnce'den seçim güvenliği ile ilgili randevu istedim, lütfedip görüştüm. Sayın Erdoğan'dan da istedim. Lütfederlerse görüşürüz. Biz Cumhurbaşkanı adayları olarak konuşuyoruz, sizin kavga etmenize gerek yok mesajını vermek istiyorum."