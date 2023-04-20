Muhammed Nur Nahya'dan 'seçim gecesi' videosu: Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada Erdoğan taklitleriyle bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, 'seçim akşamı sonuçları takip eden Erdoğan' tiplemesiyle yeni bir video yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla bilinen fenomen Muhammed Nur Nahya, yeni bir video yayımladı.

'Kader' notuyla paylaştığı videoda Erdoğan'ın seçim akşamı televizyon ekranından düşen oy oranlarını takip ettiği görülüyor. Buna kızan Erdoğan tiplemesi kanal değiştirerek bir türkü açmaya karar veriyor.

Ancak Erdoğan burada da yaptıkları şarkı coverlarıyla ekonomiyi ve iktidarı eleştiren müzisyenlerle karşılaşıyor ve karşılıklı atışma başlıyor.

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2023 seçim Recep Tayyip Erdoğan
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