3 semavi dinin ruhanileri Hatay'da: Yaraları birlikte sarmak üzere kardeşliğimiz ortaya koyuyoruz

GERÇEK GÜNDEM- Medeniyetler kenti olarak bilinen ve çağlar boyunca farklı dil ve dinden insanlara yurt olan Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Depremde kentteki sinagog, cami ve kiliseler yıkılırken birçok kültüre ait sivil mimari de yerle bir olmuştu.

Kente bugün, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman toplumlarının ruhanileri ziyarette bulundu. Yıkılan tüm dini yapılarda dua edildi.

İlk ziyaret Habib-i Neccar Camisi'ne yapıldı. Edilen duanın ardından yapılan konuşmada "Bizler burada inşallah acıları beraber paylaşarak yaraları birlikte sarmak üzere kardeşliğimiz ortaya koyuyoruz. Bu birlikteliğimiz daim eyle" denildi.

Ekümenik Patrik I. Bartholomeos, Süryani Ortodoks Patrik Vekili Mor Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Hahambaşı İshak Haleva ve Antakya Müftüsü katıldı.

Ruhani liderlerin ikinci durağı ise Antakya Sinagogu oldu. İshak Haleva, depremde hasar alan Antakya Sinagogu önünde yaptığı konuşmada "İşitmek başka, görmek başka, yerinde yaşamak başka. Biz bunu gördük sonra diyecek kelime bulamıyoruz. Ancak dua yapabiliriz" dedi.

Geçen günlerde ise Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10'uncu Yuhhana ilk kez Antakya'yı ziyaret etmiş, ve Paskalya ayinini düzenlemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem