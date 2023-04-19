Emekli amiral dikkati çekti; Sudan'daki çatışma ortamında tahliye görevi görecek TGC Anadolu neden Boğaz'da ziyarete açıldı?

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Boğaz'da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisinin Sudan'daki çatışma ortamında tahliye bekleyen Türk vatandaşları için kullanılabileceğini söyledi.

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Emekli amiral dikkati çekti; Sudan'daki çatışma ortamında tahliye görevi görecek TGC Anadolu neden Boğaz'da ziyarete açıldı?

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. 

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, TCG Anadolu'nun tahliye hareketlerinde kullanılabileceğini ve Sudan'daki vatandaşlar için hizmete gönderilebileceğinin hatırlattı. 

Gürdeniz, "Sudan’daki iç karışıklıkta binlerce Türk vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor. TCG Anadolu’nun en önemli vazifelerinden birisi de muharip veya muharip olmayan tahliye harekatıdır. 6 Şubat depreminde bu gemi Deniz Kuvvetlerine kesin teslimi yapılmadığı için kullanılmadı. Şimdi kesin teslimi yapıldı. Sudan’daki vatandaşlarımızın acil tahliyesi için kullanılmasının gerektiği düşüncesindeyim" dedi. 

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