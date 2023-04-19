Cübbeli yurttaştan Kılıçdaroğlu'na destek: Ülke elden gidiyor

Sarıyer'de bir yurttaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ve yeniden demokrasi gelmesi gerektiğini söyledi.

Cübbeli yurttaştan Kılıçdaroğlu'na destek: Ülke elden gidiyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bugün ilçe turunda sohbet ettiği yurttaş ile görüntüleri paylaştı. 

Genç'in konuştuğu yurttaşın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği görülürken "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçip tekrar demokratik sistemi oturtmak lazım. Taşları yerine oturtmak lazım. Ülke elden gidiyor. Ben sizden şunu rica ediyorum; yobazlık iki türlü. Bir dini bilmezlik dindarlık yapan. Bir laikliği bilmez laiklik yapan. Benim dış görünüşüme göre hüküm verip... Bu 100 sene içinde yapmış olduğumuz yanlışlıkların bilincindeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu bu işi en ufak hücrelerine kadar çözdüler. Bundan sonra o yanlışları yapmayalım. Anti-emperyalist olalım. Atatürk anti-emperyalistti öldürdüler onu zehirlediler" dedi. 

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