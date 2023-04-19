Adnan Oktarcıların itirafları SS kitabında: Süleyman Soylu’yla faaliyetler yaptık

Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun SS isimli kitabında Adnan Okatcıların Süleyman Soylu ile işbirliği içerisinde olduğuna dair itiraflar yer aldı.

Adnan Oktarcıların itirafları SS kitabında: Süleyman Soylu’yla faaliyetler yaptık

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ele aldıkları SS kitabında Soylu ile Adnan Oktar ekibinin arasındaki ilişki ortaya çıktı. 

Kitapta yazdıkları bölüme ilişkin yayınevi Kırmızı Kedi'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, Soylu ve Adnan Oktar ilişkisinin dava tutanaklarına geçtiği o anlar paylaşıldı. 

Videoda, Adnan Oktar davasında "kedicik" olarak anılan Oktar grubunun üyelerinden bir kadının mahkeme salonundaki savunma yaptığı anlar yer aldı. 

Videoda "Büyükelçilerle görüşün diye talimat geldiğinde sayın Yalçın Akdoğan bunu bize bildirdiğinde biz bu görüşmeleri rahat yapabilmemiz için idar-i maslahat olarak bazı sözler söyledi. Fuat Avni hesabı diyor ki; şu an kedicikler konsoloslukları, büyükelçileri geziyor. Okullarımızın kapatılmasını istiyor, diyor. Bunun üzerine Süleyman Soylu beyefendiyle aylarca faaliyet yaptık. Bize teşekkür mesajı geldi Süleyman Soylu'dan..." ifadeleri yer aldı. 

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