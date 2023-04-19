ABD'den F16'dan sonra 'Halkbank' kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

Son Güncelleme:
ABD'den F16'dan sonra 'Halkbank' kararı

ABD'den F16 kararının ardından şimdi de Halkbank davasıyla ilgili yeni bir karar geldi.

Reuters'in haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

Kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 9,9 yükseldi.

ABD Yüksek Mahkemesi , Türkiye'nin devlete ait kredi kuruluşu Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi.

Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

NE OLMUŞTU?

Türk hükümetine ait bir kuruluş olan Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para servis sağlayıcıları ve paravan şirketleri kullandığı iddiasıyla 2019 yılında New York'ta suçlanmış ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmemişti.

Etiketler
Halkbank ABD Seçim 2023
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyran'ın tahtı gitti! Yeni başrol olay oldu Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik gelişme! Seyran'ın tahtı gitti! Yeni başrol olay oldu
Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin.. Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..
Türkler, Sudan'dan tahliye edilmeyi bekliyorlar: 'Depremden sonra gelmek zorunda kaldık, burada da iç savaş başladı; erzağımız bitmek üzere' 'Depremden sonra gelmek zorunda kaldık, burada da iç savaş başladı'
Fransız bakanın kapak olduğu Playboy dergisi satışını 3'e katladı Fransız bakanın kapak olduğu Playboy dergisi satışını 3'e katladı
ÇOK OKUNANLAR
En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor
Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar! İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor
Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı' Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'