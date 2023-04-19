Fransız bakanın kapak olduğu Playboy dergisi satışını 3'e katladı

Fransa Sosyal Ekonomi Bakanı Marlene Schiappa'nın poz verdiği Playboy dergisinin son sayısı üç saat içinde 100 bin sattı.

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Fransız bakanın kapak olduğu Playboy dergisi satışını 3'e katladı

Fransa'da Sosyal Ekonomiden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa'nın poz verdiği Playboy'un son sayısı ilk çıktığında her zamankinden 3 kat daha fazla satış yaptı.

Euronews'in aktardığına göre, derginin direktörü Christophe Florentin, nisan-haziran ayı baskısının, gazete bayilerine ulaşmasının arından üç saat içinde 100 bin adet sattığını söyledi. Fransa’da derginin ortalama 30 bin sattığını kaydeden Florentin, talep üzerine 20 Nisan için 60 bin ek sipariş yapmak zorunda kaldıklarını aktardı.

BAKAN, ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ: 'KADINLAR ÖZGÜRDÜR'

Bakanın pozları büyük bir kesimin beğenisini toplasa da eleştirilere de sebep oldu. Başbakan Elisabeth Borne, Schiappa'yı arayarak durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bunun üzerine Fransa Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Twitter hesabından "Kadınların kendi bedenleri üzerindeki istediklerini yapma hakkı her zaman ve her yerde savunulur. İkiyüzlülerin ve gericilerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür" diye yazdı.

Schiappa, derginin 6 Nisan Perşembe günü yayınlanan sayısında kadın hakları üzerine uzun bir röportajın yanı sıra beyaz bir elbise giyerek ön sayfa için poz vermişti. 

İDDİA: DERGİ, KAPAĞIN SADECE BİR KISMINI YAYINLADI

Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre, Schiappa'nın dergi için poz verdiği ve Fransız bayrağına sarıldığı dört fotoğrafı daha vardı. Ancak Playboy, tepkilerin etkisini azaltmak için cuma günü kapağının sadece bir kısmını yayınladı.

Bakan Schippa'nın ofisinden yapılan açıklamada da "Uzun beyaz bir elbise giymiş. Bu durum tüm fotoğraflar için geçerli" denildi.

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