Kayahan'ın köşkü satılıyor: İşte istenen fiyat

Usta sanatçı Kayahan'ın kendisi gibi şarkıcı olan kızı Beste Açar, babasının eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç’teki köşkü satılığa çıkardı. Açar, "Bir yerinin anı olarak kalmasını istiyorum. Belki o bölüm müze olarak ziyarete açılabilir" dedi.

Kayahan'ın köşkü satılıyor: İşte istenen fiyat

2015 yılında yaşamını yitiren sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, Kayahan’ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç’teki 5 ayrı villadan oluşan ‘Gönül Köşkü’nü satılığa çıkardı.

Açar, ‘Gönül Köşkü’nü geçen ay 70 milyon TL’ye satılığa çıkardığını açıkladı.

"MÜZE OLARAK ZİYARETE AÇILABİLİR"

Açar, villanın bir köşesinde babasının hatıralarını yaşatmak istediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Babam sağlığında da orayı satmak istiyordu. Çünkü işleri ve sağlık durumu nedeniyle çok fazla gidip kalamıyordu. 8 yıl oldu biz de artık iknayız ve ‘Satalım’ dedik. Onun da isteği buydu. Geçen ay satışa çıkıldı. Emlak danışmanlık şirketiyle bir sözleşme yaptık. Bir yerinin anı olarak kalmasını istiyorum. Belki o bölüm müze olarak ziyarete açılabilir. Alacak kişiye de söylüyoruz.”

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