Nuri Bilge Ceylan'ın acı kaybı

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 98 yaşında vefat eden annesi Fatma Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

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Nuri Bilge Ceylan'ın acı kaybı

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesi hayatını kaybetti.

İstanbul'da hayatını kaybeden Ceylan için Yenice'ye bağlı Çakıroba köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Çakıroba Köyü Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirilen törende, Nuri Bilge Ceylan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Ceylan'ın cenazesi, yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve köylülerin katılımıyla kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

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