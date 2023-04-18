Sinop’ta çocuk nüfusunda son 10 yılda dikkat çeken düşüş!

Sinop, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu 10 il arasında varlığını sürdürdü. Sinop'ta son 10 yılın verilerine göre ise yüzde 4,6 azalış gösterdi.

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Sinop’ta çocuk nüfusunda son 10 yılda dikkat çeken düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022 yılsonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu.

Türkiye’de çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,5 oldu.

SİNOP'UN ÇOCUK NÜFUSU AZALIYOR

Sinop’ta 2022 yılında toplam nüfusu 220 bin 799 oldu. 0-17 yaş arasındaki çocuk nüfusu ise 42 bin 25 olarak kaydedildi.

Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2022 yılında yüzde 19 olarak belirlendi, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu 10 il arasında varlığını sürdürdü.

Ayrıca 2012 yılında Sinop’ta çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranı 23,6 iken, bu oran son 10 yılda yüzde 4,6 düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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