Sedat Peker'in avukatı açıkladı: Kim bu Muhammed Yakut?

YouTube kanalında "Deliler delisi" ismini kullanarak 13 video paylaşacağını söyleyen Muhammed Yakut videolarında çarpıcı iddialarda bulundu.

O iddialarından biri de Rabia Naz Rabia Naz’ın katilini Müge Anlı’nın bildiğini ve üstünü kapattığıydı. Yakut’un bir diğer iddiası ise, Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’ın kendisine, Ruşen Ekşi aracılığıyla, “Mübariz Mansimov’u bitirelim” mesajını ilettikleriydi.

"SEDAT PEKER Mİ KONUŞTURUYOR?"

Yakut'un iddiaları sonrası Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, katıldığı KRT TV canlı yayınında, "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt verdi.

"25 YILDIR TANIDIĞI ESKİ BİR DOSTU"

Barkın, "Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim. Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" dedi.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammet Yakut'un Diyarbakırlı olduğu açıklanırken daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptığı belirtiliyor. Yakut, Körfez İlçesi'ndeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibini kaçırma iddiası nedeniyle gözaltına alınmıştı. Yakut'un amcası, Diyarbakırspor Eski Başkanı Abdurrahman Yakut, şike soruşturmasında 2011 yılında Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ile birlikte tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem