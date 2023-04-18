Samsun'da çocuk nüfusu azaldı!

Samsun’da çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı azaldı. Samsun'da çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 2021 yılında yüzde 26,9 iken, 2022’de yüzde 23,2'ye düştü.

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Samsun'da çocuk nüfusu azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2022 yılsonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken, bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu.

Türkiye’de çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 26,5 oldu.

SAMSUN'DA ÇOCUK SAYISI DÜŞTÜ

Samsun’da çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı 2021 yılında yüzde 26,9 iken, 2022’de yüzde 23,2 oldu. Samsun’un toplam nüfusu 1 milyon 368 bin 488 kişi olurken, bunun 317 bin 780’i çocuklardan oluştu.

Samsun'da çocukların yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

- 0-4 yaş arası 74 bin 526,

- 5-9 yaş arası 91 bin 812,

- 10-14 yaş arası 94 bin 159,

- 15-17 yaş arası 57 bin 283.

Ayrıca TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Amasya'da çocuk nüfusu 72 bin 202 ile toplam nüfusunun yüzde 21,3’ünü, Çorum’da 116 bin 431 ile yüzde 22,2’sini, Tokat’ta ise 134 bin 638 ile yüzde 22,6’sını oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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