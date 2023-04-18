Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen
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