Sokak röportajında ilginç diyalog: Sokakta yaşıyorum ama ölene kadar Tayyip

İstanbul'da yapılan bir sokak röportajı ilginç bir diyalog yaşandı. Sokakta yaşadığını söyleyen kişi, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyerek "Önceden sokakta yaşayanlar ölüyordu, şimdi yardımlaşma var" dedi.

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Sokak röportajları yurttaşların duygu ve düşüncelerini ifade ettiği mecralar haline geldi.

Yurttaş TV’nin sokak röportajı ise muhabiri bile şaşırtan bir diyaloğa sahne oldu.

Yurttaşlara, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde terciniz ne olacak?’ sorusu yöneltildi.

Mikrofona konuşan ve sokakta yaşadığını söyleyen kişinin yanıtını duyanlar hayrete düştü.

“SOKAKTA YAŞIYORUM AMA ÖLENE KADAR ERDOĞAN”

Sokakta yaşadığını söyleyen kişi şunları söyledi:

"Sokakta yaşıyorum ama ölene kadar Tayyip. Önceden sokakta yaşayanlar ölüyordu, şimdi yardımlaşma var. İnsan çöpe bir şey atınca bana yardım etmiş oluyor."

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Recep Tayyip Erdoğan
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