Şarkıcı Aaron Carter, küvetinde boğulup öldü

Adli tabip raporuna göre şarkıcı ve rapçi Aaron Carter, aldığı sakinleştirici ilaçlar ve soluduğu sprey temizleyiciler nedeniyle kazara küvette boğularak öldü.

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Şarkıcı Aaron Carter, küvetinde boğulup öldü

Carter, 5 Kasım 2022'de Los Angeles'taki evinin küvetinde suya batmış halde ölü bulunmuştu. 

Adli tabip raporuna göre Carter'ın vücudunda sakinleştirici alprazolam ve sıkıştırılmış gaz difluoroethane bulundu. Bu gazın genellikle sprey temizleyicilerde kullanıldığı ve uyuşturucu etkileri olduğu belirtildi.

İKİ MADDE HAREKET EDEMEZ HALE GETİRDİ

Rapora göre, iki madde Carter'ı hareket edemez hale getirdi ve küvetinde boğulmasına sebep oldu.

Otopsi, Carter'ın ölümünden bir gün sonra yapılsa da, toksikoloji testleri beklendiği için sonuçlar halka açılmamıştı.

Backstreet Boys’tan Nick Carter'ın küçük kardeşi olan I Want Candy, Aaron’s Party (Come Get It) ve That’s How I Beat Shaq gibi şarkılarla tanınıyordu.

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