'Yapay zeka' fotoğrafıyla ödül kazanan Alman sanatçı, ödülü reddetti

Dünya Fotoğraf Kuruluşu tarafından düzenlenen 2023 Sony Fotoğrafçılık Ödülleri kazananları arasında yer alan Boris Eldagsen, fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıklayarak ödülü reddetti.

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'Yapay zeka' fotoğrafıyla ödül kazanan Alman sanatçı, ödülü reddetti

Geçen hafta Alman sanatçı Eldagsen'in "Pseudomnesia: The Electrician" adlı fotoğrafı, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023'ündeki "yaratıcılık" kategorisinde birinciliğe layık görülmesinin ardından sanatçı, fotoğrafının yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.

Eldagsen, yarışmaya yapay zekayla oluşturulan bir fotoğrafla katılma gerekçesinin, fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak olduğunu dile getirdi.

Alman sanatçı Eldagsen, kendi web sitesinden paylaştığı açıklamada, yaptığının ukalaca olduğunu belirterek, jüri üyelerine fotoğrafını seçtikleri ve bunu tarihi bir an haline getirdikleri için teşekkür etti.

Öte yandan, "Yapay zeka ile fotoğrafçılık böyle bir ödülde birbirleriyle yarışmamalı" diyen Eldagsen, yapay zeka ile fotoğrafçılığın aynı olmadığını ve bu nedenle de ödülü kabul etmeyeceğini belirtti.

Alman sanatçı Eldagsen, organizatörlere ödülü kazandığını söylediklerinde fotoğrafın nasıl oluşturulduğunu anlattığını ve onların da kendisine ödülü alabileceğini söylediklerini iddia etti.

Eldagsen, "Pseudomnesia" ifadesinin Latince'de "sahte anılar" anlamına geldiğine de dikkati çekti. 

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