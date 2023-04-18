Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi gözaltında

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid El-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındı. Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, Gannuşi’nin gözaltına alınması “tehlikeli bir gelişme” olarak nitelendirilerek, Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gannuşi'nin tutuklanmasının Tunuslulara hiçbir fayda sağlamayacağı belirtilirken, bu durumun yalnızca Gannuşi'yi değil, tüm parti arkadaşlarını da etkilediği söylendi.

Uluslararası haber ajanslarında yer alan bilgilere göre, Raşid El-Gannuşi'nin ardından üç parti yetkilisi daha gözaltına alındı.

Öte yandan, Tunus özel radyosu Mosaiqu FM tarafından yapılan haberde, Gannuşi’nin Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması sonucu sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

PARTİ BÜROLARI KAPATILDI

Polisin partinin genel merkezinde arama yaptığı ve tüm ofislerin kapatıldığı duyuruldu. Nahda Hareketi yetkilisi Riyad Al-Shuaibi, parti genel merkezine yapılan baskını doğrulayarak, "Polis, partinin ülkenin başka yerlerindeki ofislerini de kapattı" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, adil yargılama ve savunma hakkına saygı gösterilmesine önem verilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA