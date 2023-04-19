Netflix'in abone sayısı açıklandı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon abone sayısı arttı.

Netflix'in abone sayısı açıklandı

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artışla 8,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,6 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,53 dolardan 2,88 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 232,5 milyona yükseldi.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde dört ülkede ücretli şifre paylaşımı başlattığını anımsatan Netflix, uygulamayı ikinci çeyrekte ABD de dahil diğer ülkelere genişleteceğini duyurdu. 

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Netflix'in abone sayısı açıklandı Netflix'in abone sayısı açıklandı
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