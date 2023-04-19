Yaralı ayının imdadına ekipler yetişti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, yaralı ayının imdadına ekipler yetişti.

Son Güncelleme:
>

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan ayı tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy mevkisinde bir ayının yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine ekiplere haber verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket ederek yaralı ayının yerini tespit etti.

Ormanda ayaklarından yaralı halde bulunan ayı ekiplerce yakalanarak tedavi edilmek üzere Çanakçılar Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor?
Yoğurt, karbonat, bal ve limon gücü! Bakın birleşince ne oluyor?
Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..
Tencerenin dibi asla tutmuyor! Biber dolmasını bu taktikle pişirin..
Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo
Çok can sıkıcı! Yoğurdun sulanmaması için bilmeniz gereken tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu: Mutluluk ve zenginlik sizi bekliyor
En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! En yakın tarihli anket açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Cüneyt Özdemir anlattı: İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar! İşte 20 maddede Sedat Peker ve Muhammet Yakut arasındaki benzerlik ve farklar!
Üç ankette çarpıcı sonuçlar: Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor Erdoğan ve AKP kan kaybediyor, muhalefet yükseliyor
Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı' Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'