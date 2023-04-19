Ali Mahir Başarır 'soygunun yeni adresi' dedi, bakana sosyal medyadan seslendi: Cevap verebilecek misiniz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na seslenerek sorularına cevap istedi.

Ali Mahir Başarır 'soygunun yeni adresi' dedi, bakana sosyal medyadan seslendi: Cevap verebilecek misiniz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP iktidarının seçim döneminde de durmadığını ve yolsuzlukları sürdürdüğünü söyleyerek Kız Kulesi üzerinden yapılan soygunu ifşa etti. Başarır; Kız Kulesi'nin yapımına ihale henüz yapılmadan başlandığını ifade etti ve aslında ihale sonucunun belli olduğunu işaret ederek ihale sonucunun EKAP'ta yayımlanmadığını vurguladı. Ayrıca Başarır'ın aktardığına göre yandaş bir firmaya verilen ihalenin 30 milyon liralık bir iş olduğu ancak firmaya 210 milyon liralık bir ödeme yapıldığı da ortaya çıktı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NA SORDU

Sosyal medya hesabından tüm bu iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soran Başarır "Seçim döneminde bile yolsuzluklara devam ediyorsunuz. Durmak yok, yolsuzluğa devam." ifadelerini kullandı.

Başarır Twitter hesabından Karaismailoğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Seçim döneminde bile yolsuzluklara devam ediyorsunuz. Şimdiki soygunun adresi de tarihi Kız Kulesi. Evet, durmak yok yolsuzluğa devam!

@akaraismailoglu bu sorulara cevap verebilecek misin?

1- Kız Kulesi Adası Kıyı Koruma ve Zemin İyileştirme İnşaatı işinin ihalesini 7-8 katı daha fazlasına 210.000.000 TL ihale bedeliyle 21/b yöntemiyle ihaleyi özel olarak bir şirkete verdirdin mi verdirmedin mi?

2- Bu ihaleyi neden EKAP’ta açıklamıyorsun?

3- Hak edişi bilerek düşük gösterttiniz mi göstermediniz mi?

4- Daha ihale bile yapılmadan 2 ay önce bu şirket bu işe nasıl başladı?

5- TBMM Deprem Komisyonu’nda AYGM Genel Müdürü söyledikleriyle bütün bunları doğrulamıyor mu?

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