Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bu kez Sahibinden'e reklam verdi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahibinden.com'a reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bu kez Sahibinden'e reklam verdi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekşi sözlük’ün ardından bu kez sahibinden.com’a reklam verdi.

Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere %40 daha ucuz" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bu kez Sahibinden'e reklam verdi - Resim : 1

Kılıçdaroğlu’nun reklamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafı da bulunurken, etiket olarak, '15 Mayıs İndirim Günleri' ifadesi kullanıldı.
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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