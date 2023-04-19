Başak Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu sorusuna yanıt: Bence halkımız yeterince spoiler verdi zaten

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen serbest bırakılmayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere giden süreçte sahaya iniyor.

Demirtaş, Batman'dan İzmir'e, Mersin'den Hakkari'ye, İstanbul'dan Adana'ya 11 ile gidecek. Bu illerin 9'unda Yeşil Sol Parti'nin mitinglerine katılacak ve eşinin mesajlarını da ileteceği konuşmalar yapacak.

21 Nisan'da başlayacak seçim program, 13 Mayıs'ta, yani seçimden bir gün önce sona erecek.

T24 yazarı Murat Sabuncu, Başak Demirtaş'la söz konusu kararının nedenlerini konuştu, "Doğal olarak siz Yeşil Sol için bir destek çağrısında bulunacaksınız ama aynı zamanda belki ismini vererek Kemal Kılıçdaroğlu için de bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna da yanıt aradı.

- Başak Hanım seçim çalışmalarına katılmaya, alana çıkmaya nasıl karar verdiniz?

Aslında biz seçim çalışmasına 2 Ocak itibarıyla başladık. Biliyorsunuz Selahattin sosyal medyada seçim çalışması yapmaya başladı. Ben de bir süredir videolar çekiyorum. Bu çalışmalara biz aslında başlamıştık. Çünkü Selahattin hem çok öngörülü hem de bu konuda çok deneyimli siyasetçi. 14 seçim görmüş bir siyasetçi. Dolayısıyla özellikle seçime son bir ay kala yoğunlukların çok fazla olacağını öngörüyordu ve sosyal medyada o yüzden bayağı erken başlamış olduk.

Ama genel olarak böyle il il gezme, sahaya gitmenin de, gitmeyle ilgili kararın da birkaç nedeni var tabii. Biliyorsunuz partimiz HDP'ye bir kapatma davası var ve bu kapatma davasından kaynaklı olarak da partimiz çok doğru bir karar aldı ve Yeşil Sol Parti'yle bu seçime girmek istedi. Dolayısıyla ben de her açıdan partimize destek olmak istiyordum. Bir de toplumda çok güçlü bir değişim isteği var ve bunu her yerde görebiliyoruz. Hakikaten 20 yıllık iktidara 'yeter' diyorlar, 'gitsin' diyorlar.

Dolayısıyla her açıdan bu değişime ben nasıl katkı sunabilirim, ne yapabilirim bununla ilgili düşünüyordum. Ama özellikle saha konusunda bu mitinglere katılma, il il gezme kısmı şöyle oldu: Partimizin Kadın Meclisi'nden arkadaşlar beni ziyaret ederek çalışmalara aktif şekilde katılmamı istediler. Ben de 'başım gözüm üstüne' dedim. Çünkü zaten hep böyle daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir de böyle il il gezip halkımızla buluşmak, onlarla dertleşmek, onlardan moral almak, onlara moral vermek bana da iyi gelecekti ve bu seçim için de iyi olacaktı. Ben öyle düşündüm. Sonra da Kadın Meclisi'nden gelen öneriler doğrultusunda da bu programımız biraz şekillendi. Sonra da Yeşil Sol Parti genel merkeziyle bir ortaklaşma yaptık ve seçim turu programı hazırladık. Dün de Diyarbakır'da bir yerde bir halk buluşması yaptık, bir seçim bürosu açılışı yaptık. Böylelikle başlamış olduk.

- Siz aslında kendi ekibinizle gideceksiniz ama kimi yerlerde Yeşil Sol Parti'yle bir araya gelip mitingler yapacaksınız değil mi?

Evet evet ortaklaşmalar var. Yani kendi ekibimizle gideceğiz ama her anlamda hem program anlamında hem sahada sürekli görüşmeler, ortaklaşmalar var. Sürekli diyalog halindeyiz, birlikte yapıyoruz yani.

'EVDE OTURUP SADECE TWEET ATARAK DURAMAZDIM'

- Peki bu durum 'Başak Demirtaş aktif siyasete girdi' diye okunabilir mi?

Aslında değil. Tabii ki de ben hep siyasi hayatın içindeyim. Zaten Türkiye'de olup da siyasi hayatın içinde olmayan, duyarlı olan, muhalif olan insanların dışında olması mümkün değil. Bir ailede bir tane aktif siyasetçi yeter bence. O yüzden ben kesinlikle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Ama şöyle düşündüm bu dönem için: Elimden ne geliyorsa, partim için, halkımız için bunu yapmaya çalışıyorum. Böyle bir böylesi bir dönemde evde oturup sadece tweet atarak duramazdım. Bence kimse de böyle durmamalı. Belki bu vesileyle sizin de vesilenizle bir çağrıda bulunabilirim. Evet bir taraftan tweet atalım bir taraftan sosyal medya çalışması yapalım ama bir taraftan da her yerde aktif seçim çalışmalarına katılalım. Böyle bir çağrı da yapmış olayım. Tabii sosyal medyayı da, Instagram'ı da Tik Tok'u da ihmal etmeden.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT: HALKIMIZ YETERİNCE SPOİLER VERDİ ZATEN

- Emek ve Özgürlük İttifakı, partiniz Yeşil Sol ismini vermeden cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima etti, aday da çıkartmadı. Selahattin Demirtaş da tek aday konusunda çaba sarfetti. Arkasından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir oy pusulası paylaştı. Dört adaylı pusulada üç Tayyip Erdoğan bir tane Kemal Kılıçdaroğlu gözüküyordu. Benim size sorum şu: Doğal olarak siz Yeşil Sol için bir destek çağrısında bulunacaksınız ama aynı zamanda belki ismini vererek Kemal Kılıçdaroğlu için de bir şey söyleyecek misiniz? Tam olarak alan çalışmanızda ne söyleyeceksiniz?

Öncelikle Yeşil Sol Parti'yi büyütelim diyeceğim. Çünkü yeni dönemde değişimi sağlamak için Yeşil Sol Parti'nin gücüne, dinamik gücüne ihtiyacımız var diyeceğim. Tabii ki de partimize oy isteyeceğim öncelikle. Çünkü mecliste gerçekten çok güçlü bir şekilde olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Selahattin de bir tweet'inde belirtmişti, hedefimiz 100 vekil ve mecliste güçlü bir şekilde temsil. Ama tabii ki Murat Bey bazı alanlarda güçleri birleştirmek gerektiğini de düşünüyorum. Mesela bu 2019 seçimlerinde yapıldı biliyorsunuz. Batı'daki bütün şehirlerde güçleri birleştirdik ve AKP'deki bütün önemli belediyeler elinden gitti.

Şimdi de şöyle düşünüyorum yani güçlerimizi Yeşil Sol Parti'de birleştirelim diyorum. Meclis'te de güçlü bir Yeşil Sol Parti grubu tüm Türkiye için de çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sadece Yeşil Sol Parti için değil, hele ki bu yeni dönemde tüm Türkiye için Yeşil Sol Parti'nin mecliste güçlü olması çok önemli. Ama diğer oya da gelince de zaten onu da bayramdan sonra ittifakımız, Emek ve Özgürlük İttifakı açıklayacak. Ben bu konuda çok spoiler vermeyeyim. Ama bence halkımız yeterince spoiler verdi zaten.

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