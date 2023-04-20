Erkan Baş'tan 'AKP' plakalı araç tepkisi: Bu düzen yıkılacak!

Türkiye işçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, plakasında 'AKP' yazan ve taksiciyi 'tehdit eden' videonun sosyal medyada yayılmasının ardından tepkisini dile getirdi. Baş, "İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz 'sülale devri'nin küçük bir örneği" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da bir taksicinin, 'AKP' plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen aracın sürücüsü ile tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda taksici,  çakar takarak yol kestiği iddia edilirken sürücüye , "Sen devlet misin, ulan yavşak" diye çıkıştığı görüldü.

"BU DÜZEN YIKILACAK"

Videonun gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkiye işçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz 'sülale devri'nin küçük bir örneği… Plakası AKP olunca arabasına 'çakar' takınca kendisini hepimizin efendisi görenlerin zihniyeti. Bu düzen yıkılacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş
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