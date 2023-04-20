Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Tiktok'ta geçti

Kısa bir süre önce video paylaşım sitesi TikTok’a giren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, takipçi sayısı ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti.

Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce TikTok’a katıldı. CHP liderinin hesabı bugün itibarıyla 451 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Erdoğan’ın takipçi sayısı ise 449 bin.