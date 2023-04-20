Program belli oldu: AKP 10, CHP 17 siyasi partiyle bayramlaşacak

Siyasi parti temsilcilerinin geleneksel bayram ziyaretleri bu Ramazan Bayramı’nda da devam edecek. AKP 10, CHP ise 17 siyasi partiyi genel merkezinde konuk edecek.

AKP 10 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

AKP Ramazan Bayramı’nda 10 siyasi partiyle bayramlaşacak. AKP’nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kollar MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük yer alacak. AKP genel merkezini ziyaret edecek partiler şu şekilde sıralandı:

CHP: 09.30-09.45

MHP: 09.50-10.05

HÜDA PAR: 10.10-10.25

BBP: 10.50-11.05

DSP: 11.10-11.25

DEMOKRAT PARTİ: 11.30-11.45

İYİ PARTİ: 11.50-12.05

VATAN PARTİSİ: 12.10-12.25

ANAVATAN PARTİSİ: 12.30-12.45

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 12.50-13.05

CHP 17 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

Cumhuriyet Halk Partisi, bayramın ikinci günü 17 siyasi partiyle bayramlaşacak. 22 Nisan Cumartesi günü CHP Genel Merkezi’nde yapılacak bayramlaşma programında CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer alacak. İlk olarak AKP heyetinin ziyaretiyle başlayacak ziyaret programı ve saatleri şu şekilde:

AKP: 09.30-09.45

DSP: 10.00-10.15

VATAN PARTİSİ: 10.20-10.35

HDP VE YESİL SOL PARTİ: 10.40-10.50

İYİ PARTİ: 11.00-11.15

BBP: 11.30-11.45

DP: 11.55-12.05

MHP: 12.10-12.25

SAADET: 12.30-12.45

ANAP: 12.50-13.00

GENÇ PARTİ: 13.10-13.25

DEVA PARTİSİ: 14.10-14.20

GELECEK PARTİSİ: 14.25-14.40

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 15.15-15.30

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ:15.45-16.00

MEMLEKET PARTİSİ: 16.00-16.15

MİLLİ YOL PARTİSİ:16.15-16.30