Meral Akşener, maaşını Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına destek amacıyla bir aylık emekli maaşını bağışladı.

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Meral Akşener, maaşını Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulundu.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, “Meral Akşener İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır” denildi.

Meral Akşener’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasına bağışladığı tutar ise 52 bin Türk Lirası oldu.

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Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Millet İttifakı
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