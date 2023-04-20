Nagehan Alçı'dan YSK eleştirisi: 'Millet İttifakı' kararına tepki

İktidara yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, “YSK’dan tartışılacak karar: 16 şehirde Millet İttifakı artık yok! Peki buraya nasıl gelindi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına yönelik kararına tepki gösterdi.

Alçı, “YSK’nın bu yönde bir karar alacağını beklemiyordum açıkçası. Bu, Millet İttifakı açısından ciddi bir dezavantaj yaratabilecek ve bence haksız bir karar” dedi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Esasen süreç CHP ve İYİ Parti’nin bu şehirlerde ittifak olarak seçime girebilir miyiz diye YSK’dan görüş istemesi ile başladı. Belki de bu soruyu sormasalar bu yönde bir tartışma hiç olmayacak, iş bu noktaya gitmeyecekti. Ancak konu açılınca AK Parti de "Bu illerde tek parti olacağı için Millet İttifakı adı kullanılmamalı" iddiası ile YSK’ya gitti.

Tek parti çatısı altında bile olsa iki partinin ortak listeleri söz konusu. Diğer illerde CHP’den yapılan ortak liste bu kez CHP ve İYİ Parti arasında pay edilerek yapılmış. Gerekçe ne olursa olsun YSK’nın kararı yakışık almadı. Zaten kimsenin kimseye güven duymadığı, herkesin birbirine kazık atmaya can attığı bir toplumda bu karar maalesef güvensizlik ortamını daha da arttırdı.