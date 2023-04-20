Buket Aydın, AKP'ye seslendi: Seçmeniniz perişan, size oy verdiğini söyleyemeyecek durumda

Sunucu Buket Aydın, yeni yayınladığı videoda, "AK Parti seçmeni sokak röportajlarında konuşmaktan çekiniyor. AK Parti'ye sesleniyorum seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş." dedi.

Televizyon programcısı Buket Aydın, AKP seçmeninin konuşmaktan çekindiğini iddia etti.

Sokak röportajlarında AKP’li seçmenin fikrini söyleyemediğini ileri süren Aydın, “Bizim ekip sokak röportajına gidiyor. AK Partili seçmenin üstünde çok büyük bir baskı var. AK Partili seçmen sokak röportajlarında konuşmak istemiyor." dedi.

Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Çekme beni' diyor. 'Tamam' diyorlar 'kamerayı kapattık', 'AKP'ye oy vereceğim' diyor. Söylemek istemiyor çünkü çevresinden baskı görüyor. CHP’ye destek verenler maşallah. CHP’nin psikolojik üstünlüğü var. Ben buradan AK Parti’ye sesleniyorum; seçmeninizi ezdirmeyin. Seçmeniniz perişan olmuş, size oy verdiğini söyleyemeyecek duruma gelmiş. Sosyal medyada CHP'nin ekipleri daha mı çok çalışıyor ne yapıyor. Nerede bir Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan var, mikrofonu bizimkilerin elinden alıyor. CHP’li de konuşsun. Derdim bu değil.”

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