Kılıçdaroğlu’nun Denizli programı netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Mayıs 2023 Perşembe günü Denizli’de millet buluşması mitingi gerçekleştirecek.

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Kılıçdaroğlu’nun Denizli programı netleşti

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçime 10 gün kala Denizli’de ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, “Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Denizli’nin tüm ilçe ve mahallelerini adım adım dolaşıyoruz. Kadınlarımıza ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Millet İttifakının tüm bileşenleriyle birlikte iktidar yürüyüşümüzde 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 4 Mayıs günü Denizli’de coşkuyla ağırlayacak ve kendisini Çankaya’ya uğurlayacağız. Bu güzel ana tanıklık etmek isteyen tüm halkımızı mitingimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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