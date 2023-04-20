Hukukçulardan YSK'ya tepki: "Yaptıkları anayasaya kendileri uymuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 bakanın milletvekili olacağını açıklamasının ardından başlayan tartışma önceki gün Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği kararla yeniden alevlendi. YSK bakanların istifa etmesi gerektiği ve istifa etmedikleri için aday olamayacaklarına ilişkin başvuruları oybirliğiyle reddetti. Hukukçular, YSK’nın bakanların istifa etmeden milletvekili adayı olmalarına onay veren kararını eleştirdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Anayasa hukukçusu Süheyl Batum, “Bir kere anayasayı görmezden gelmeye başladığınız anda bunun nerede duracağını bilmeniz mümkün değil” diyerek karara tepkisini dile getirdi. Batum, “Eskiden bakanlar, aynı zamanda milletvekili de olabiliyordu. Bir engel yoktu. Hatta mutlaka milletvekili oluyordu. Ancak onda bile tarafsızlık için bazı bakanların görevlerinden ayrılması gerektiği söyleniyordu. Şimdi bakan bir kişinin milletvekili olmasının imkânı yok. Kendileri anayasayı yapıyorlar ve uymuyorlar. Bakan olan milletvekili olamayacak, milletvekili olan bakan olamayacak dediler. Şimdi ise ‘olsun’ diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “2017 sonrası bakanlar, yürütme yetki ve görevi kullanamayacak kamu görevlisi niteliğine dönüştü. Bakanları da bakan yardımcılarını da bakanlıktaki teşkilatlanmaya ilişkin tüm unvanlı görevlileri de cumhurbaşkanı atamakta. anayasanın 106. maddesi açık. Bakanlar da 2017 sonrası bu görevlerinden çekilerek aday olmak durumunda” görüşünü ifade etti.