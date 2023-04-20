Mustafa Yeneroğlu FETÖ kumpaslarını savundu: Binlerce insan mağdur olmuştu

Gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

CHP’nin DEVA Partisi kontenjanından İstanbul 3. bölge 6. sıra adayı olan Yeneroğlu, FETÖ’nün Ergenekon-Balyoz kumpaslarını savundu

Yeneroğlu, “Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil” dedi. Yeneroğlu devamında ise “O dönemde siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? AK Parti’nin kapatılma davasında AYM’ye müdahale eden arkadaşları unuttuk mu” diye belirtti.

"FETÖ’NÜN KUMPAS AĞZIYLA KONUŞAN SİYASETÇİLER"

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Twitter hesabından Yeneroğlu’na tepki gösterdi ve “Kumpas davalarla yitirilen, yok edilen hayatlar. Kolu kanadı kırılan silahlı kuvvetler; 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile kendi halkına ateş açan FETÖ militanlarının sebep olduğu ölümler ve devlette açılan onarılmaz yaralar. Ve Türk tarihinin gördüğü en alçak ve hain kötülük örgütü FETÖ’nün kumpas ağzıyla konuşan siyasetçiler. Vah Türkiyem vah” dedi.