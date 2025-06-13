Belediye Otobüsü Alev Aldı: Yolcular Kıl Payı Kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Seyir halindeyken motor kısmı alev alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde panik anları yaşandı. Şoförün soğukkanlılığı sayesinde yolcular tahliye edilirken, otobüs kısa sürede alev topuna döndü.

Olay, Çorlu-İstanbul kara yolunun yüksekokul mevkiinde meydana geldi. Servet S. idaresindeki otobüsten aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför hemen aracı yol kenarına çekerek kapıları açtı ve içerideki yolcuları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevlere ilk müdahale, tesadüfen bölgede sulama yapan Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait bir araçtan geldi. Sulama hortumlarıyla yapılan ilk müdahale, yangının büyümesini önledi. Otobüs kısa sürede kontrol altına alınırken, tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Kaynak: DHA