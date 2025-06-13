Ünlü Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun Oturduğu Apartmanda Yangın Çıktı

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İstanbul Bakırköy'de, televizyon sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Şenlikköy Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın çatısında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler çatı katını sararken, binadan yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.

Sinem Fıstıkoğlu'nun da dairesinin bulunduğu binada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşların binaya yaklaşmasına izin vermedi.

Olayı yakından takip eden mahalle sakini Necmi Özcan, "Burada yangın çıktı, sağ olsun itfaiye hemen müdahale etti. İnşallah can kaybı yoktur" dedi.

Kaynak: DHA