Bebeğe İşkence Davasında Tutuklama Kararı... Hemşireden Skandal Savunma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ta 5 günlük bir bebeğe yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda büyük infial yaratan olayda, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kuvözde tedavi gören bebeğe yönelik işkence dikkat çekmişti. Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Düşük kiloyla dünyaya gelen ve kuvözde tedavi altında tutulan Deniz Esin Bozoklar’ın, görevli hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından darbedildiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bebeğin başına vurulduğu, bacaklarının sıkıldığı ve sert fiziksel müdahalelere maruz kaldığı anlar açıkça görüldü.

BAŞKA HEMŞİRE FARK ETTİ

Olay, başka bir hemşirenin bebeğin bacağındaki şişliği fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Hastane yönetiminin inceleme başlatmasıyla güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve şiddet tespit edildi. Hemşirenin görevine son verilirken, hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

TESLİM OLDU

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hazel Dırık Bağrıyanık, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağrıyanık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER İZLEİTİLDİ

Tutuklanan hemşirenin ifadesi de ortaya çıktı. SEGBİS aracılığıyla Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne bağlanan Bağrıyanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine hakim, duruşma sırasında güvenlik kamerası görüntülerini izlettirdi.

Görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve bebeğin bacaklarını sıkarak havaya kaldırdığı anlar sorulan Bağrıyanık, eylemlerini savunarak şunları söyledi: "Mağdurun kanını almam gerekiyordu. Yaptığım işlem usule uygundur. Damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için temizlemek amacıyla saçlarına dokundum. Zarar verme amacım yoktu."

'BİR ANLIK GAFLET VE REFLEKS' SAVUNMASI

Hakimin, görüntülerde bebeğin başına defalarca vurulduğunu, bacağının sıkılıp çekildiğini ve karın bölgesine baskı uygulandığını hatırlatması üzerine Bağrıyanık, bu kez pişman olduğunu ifade etti. Savunmasında, "Bir anlık gaflet ve refleksle yaptım. Asla zarar verme amacım yoktu" diyen Bağrıyanık, bacak ve karın bölgesine yönelik müdahaleleri şu sözlerle açıklamaya çalıştı: "Tartı üzeri kaygan olduğu için düşme riski vardı, pozisyonunu düzeltmek için yaptım. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı vardı, enfeksiyon riskine karşı tampon yapmak zorundaydım. Doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsak ameliyatı geçirmişti."

Kaynak: DHA