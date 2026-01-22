5 Günlük Bebeğe Şiddet Skandalı! Bakan Tunç’tan İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşanan bebek şiddetine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire şiddetinin vicdanları yaraladığını belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

“İNSANLIĞA VE MESLEKİ ETİK DEĞERLERE KARŞI AĞIR İHLAL”

Bakan Tunç, yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

NE OLMUŞTU?

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızını dünyaya getirdi. Düşük kiloyla doğan Deniz Esin, yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşirenin damar yolu açmak isterken bebeğin durağanlığını ve sol bacağındaki şişliği fark etmesi üzerine yapılan muayenede, bebeğin bacağının kırık olduğu belirlendi. Bunun ardından güvenlik kamerası kayıtları geriye dönük incelendi.

İnceleme sonucunda, Deniz Esin’in 26 Mayıs 2021’de hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

AİLEDEN GİZLENDİ, HEMŞİRE SESSİZCE İŞTEN ÇIKARILDI

Hastane yönetimi, bebeği özel bir hastaneye sevk etti ancak Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine, kızlarına uygulanan şiddetle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Tedavi sonrası taburcu edilen Deniz Esin’in ailesine, çocuklarının serebral palsi, epilepsi ve bedensel engeli olduğu söylendi. Aile, bu durumun şiddet sonucu oluştuğundan habersiz şekilde evine döndü.

Hastane yönetimi ise kendi içinde yürüttüğü idari soruşturma sonucunda hemşire Hazel Dırık B.’nin görevine son verdi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi.

AİLE GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİ

Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra, Haziran 2024’te Hazel Dırık B. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava gününe ilişkin bilgilendirme e-Devlet üzerinden Bozoklar çiftine gönderildi. Mesajın anlamını araştıran aile, avukatları aracılığıyla kızlarının engelinin doğuştan değil, 5 günlükken maruz kaldığı şiddet sonucu oluştuğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Yargılama sürerken, hemşire Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin’e uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde, kan alma işleminin 14 dakika sürdüğü, bebeğin ağlaması üzerine başına vurulduğu ve bacağının sıkılarak çekildiği görülüyor. Müdahalenin ardından bebeğin bir süre hareketsiz kaldığı, sonrasında ise sol bacağını kullanamadığı tespit ediliyor.

