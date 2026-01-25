5 Günlük Bebeği Darp Ederek Engelli Kalmasına Neden Olmuştu: O Hemşire 5 Yıl Sonra Teslim Oldu
Kahramanmaraş'ta , 2021 yılında kuvöze alınan 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak ömür boyu engelli kalmasına yol açan hemşire Hazel D.B., polise teslim oldu.
Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında hastanede henüz 5 günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.
Polise teslim olan Hazel D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.
23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
