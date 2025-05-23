Batın Barlasçeki Davasında Savcı Mütalaasını Verdi: Zehra Kınık’ın Hapsi İstendi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in karıştığı trafik kazası nedeniyle yargılandığı davada, savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

9 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen kazada, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti. İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davada savcı, Kınık Demir’in ceza almasını talep etti.

BirGün'ün haberine göre savcı, mütalaasında, “Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusuru ile taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakta..." ifadelerine yer verildi.

Savcılık, sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanarak cezalandırılmasını istedi.

Söz konusu suç kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: BirGün